Penélope Cruz fará cena em continuação de 'Sex and the City'

A atriz espanhola Penélope Cruz, ganhadora do Oscar por Vicky Cristina Barcelona, participará de uma cena do filme Sex and the City 2, onde também aparecerão a atriz Liza Minnelli e a cantora teen Miley Cyrus. A informação de que Penélope, atualmente em divulgação nos Estados Unidos do longa Los Abrazos Rotos, de Pedro Almodóvar, fará uma ponta na continuação da conhecida série protagonizada por Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis e Cynthia Nixon, foi dada na quarta-feira pelo site da revista OK Magazine.

A espanhola aproveitou sua visita à Big Apple, onde participou do Festival de Cinema de Nova York, para rodar a cena para o filme, onde ela interpretará a si mesma durante a chegada a um tapete vermelho. Se soma a aparição de Penélope a de Liza Minneli, que cantará a famosa Single Ladies (Put A Ring On It), de Beyonce Knowles.

Penélope dá entrevista no tapete vermelho do Festival de Cinema de Nova York

Liza vai interpretar a música no casamento de Stanford (Willie Garson) e Anthony (Mario Cantone), amigos gays de Carrie Bradshaw na série. Nesta mesma semana, Miley Cyrus rodou sua aparição na continuação do filme, após anunciar publicamente sua vontade de interpretar a Carrie quando era mais jovem. Sex and the City 2 começou a ser gravado em setembro.