Penélope Cruz estrelará comédia com Sacha Baron Cohen

LOS ANGELES - A atriz espanhola Penélope Cruz fará parte do elenco de Grimsby, uma comédia que também contará com a participação do humorista britânico Sacha Baron Cohen, informou nesta quinta-feira a edição online da revista The Hollywood Reporter.

O filme, uma comédia de espionagem que contará com direção de Louis Leterrier (Truque de Mestre), também contará com Mark Strong, Rebel Wilson, Ian McShane, Gabourey Sidibe e Annabelle Wallis.

A história da trama gira em torno de um agente ao estilo de James Bond, interpretado por Strong, que se vê forçado a se esconder em sua cidade natal e se aliar com seu irmão, um amante do futebol interpretado por Baron Cohen.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Já a atriz espanhola, segundo a publicação, dará vida à diretora de uma organização filantrópica que poderia abrigar obscuras intenções.

O roteiro do longa é assinado por Baron Cohen, Phil Johnston e Peter Baynham, enquanto a produção fica por conta do próprio humorista britânico e de Nira Park.

Apesar de não haver nenhuma data confirmada, o filme começará a ser rodado em breve na Inglaterra e África do Sul.

A intérprete espanhola, que no último ano estrelou o drama O Conselheiro do Crime, roda atualmente Ma Ma, de Julio Medem. Na sequência, antes de Grimsby chegar aos cinemas, deve trabalhar novamente com Fernando Trueba em A Rainha da Espanha.