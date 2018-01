Penélope Cruz estrela campanha de joalheria A atriz espanhola Penélope Cruz, protagonista de Volver, filme do diretor espanhol Pedro Almodóvar que vai ser exibido na 30.ª Mostra de Cinema de São Paulo, será a nova garota-propaganda da coleção de jóias da casa BrosWay. Penélope firmou contrato até janeiro de 2008 para promover as jóias da casa. A BrosWay tem o objetivo de consolidar sua marca e posicionar-se no mercado europeu. A espanhola, ex-namorada do ator Tom Cruise, foi a protagonista de campanhas para L´Oreal, Honda e Ralph Lauren. "Volver", protagonizado por Penélope e Carmen Maura, conta a história de uma mãe que volta como fantasma para assombrar as filhas, em especial a que se afastou dela e está vivendo um momento complicado, pois matou o companheiro que tentou violentar sua filha. Há muitas surpresas na narrativa, a começar pela idéia da mulher-fantasma, que Almodóvar recolheu de tradições orais da região da Mancha, em que nasceu, mas que visita com intenções próprias e um desfecho inesperado. O longa foi escolhido pela Espanha para concorrer a uma vaga entre os cinco finalistas do Oscar 2007, na categoria de melhor produção em língua estrangeira. A Academia de Hollywood anuncia os finalistas em janeiro e a cerimônia de premiação acontece no último domingo de fevereiro. Na capital paulista, o filme pode ser visto neste sábado (às 23h10, no Cine Bombril), no domingo (às 21 horas, no Cine Morumbi Shopping), na quarta-feira (às 17h50, na Sala UOL de Cinema) e no próximo sábado, 28 (às 18h10, no Unibanco Arteplex 3).