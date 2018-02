Penélope Cruz estará no próximo filme de Almodóvar O cineasta espanhol Pedro Almodóvar revelou na terça-feira alguns detalhes de seu novo projeto, "Los Abrazos Rotos", filme ao estilo do cinema dos anos 1950 e que contará com Penélope Cruz no elenco. "Para mim é um filme diferente, embora suponho que me reconhecerão nele por todos os lados. Minha empresa (produtora], a El Deseo, me proibiu de dizer qualquer coisa, mas, bom, já está registrado o título. Chama-se 'Los Abrazos Rotos"', disse Almodóvar durante a apresentação de um disco com canções de seus filmes. O cineasta contou que deixou de lado temporariamente outro projeto, "La Piel que Habito", que ele já havia dito que seria seu próximo filme e no qual também pretendia escalar Penélope Cruz, primeira atriz espanhola indicada ao Oscar. "Volver", filme anterior de Almodóvar, ganhou vários prêmios, inclusive o de melhor interpretação em Cannes, para todo o seu elenco feminino. Venceu também cinco Goyas, maior prêmio do cinema espanhol, inclusive os de melhor filme e melhor atriz coadjuvante (Carmen Maura). A carreira de Penélope ganhou novo impulso com o papel de Raimunda nesse filme, que lhe valeu o reconhecimento da crítica e do público e culminou com a indicação ao Oscar. (Reportagem de Emma Pinedo e Blanca Rodríguez)