Penélope Cruz e Javier Bardem planejam casamento, diz site

O casal Penélope Cruz e Javier Bardem estaria planejando realizar seu casamento em breve, inclusive nas próximas festas natalinas, divulgou nesta quarta, 25, em seu site a revista americana de notícias de famosos InTouch.

Pelas declarações de um suposto amigo do casal "eles se casarão em breve e pode ser que a celebração ocorra inclusive nas férias".

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ambos vencedores de Oscar, os atores espanhóis sempre zelaram pela preservação da intimidade, embora a InTouch tenha ressaltado que não duvida que o anel que Penélope Cruz ostenta nas últimas aparições públicas nos Estados Unidos seja uma aliança de compromisso dada por Bardem.

"Os pais de Penélope são católicos conservadores e estão pressionando para que ela se case. Javier gostaria que as coisas fossem mais devagar, mas Penélope quer fazer seus pais felizes", diz o texto.

Pelas datas cogitadas pela revista, a suposta cerimônia nupcial estaria sendo preparada em Hollywood e corresponderia com o período de estreia do próximo filme de Penélope, Nine, estreia parcial no dia 18, e geral em 25 de dezembro.

A espanhola começa a aparecer como possível candidata ao Oscar e outros prêmios de cinema americano, o que representaria um aumento dos compromissos sociais para a atriz nos EUA nos próximos três meses.

A publicação afirmou que Penélope esteve reunida recentemente com seus estilistas favoritos para planejar seu vestido de noiva.

"Como ela e Javier são da Espanha, é bem possível que um estilista espanhol desenhe o vestido". Por isso, a revista aposta que Penélope talvez escolha um desenho de Balenciaga, assim como fez sua amiga Salma Hayek.