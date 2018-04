Penélope Cruz e Javier Bardem organizam chá de bebê

Os atores Penélope Cruz e Javier Bardem, que esperam seu primeiro filho, realizaram um tradicional chá de bebê no sábado em sua casa de Los Angeles (EUA), informou nesta terça-feira o The New York Post.

O casal espanhol de ganhadores do Oscar convidou vários amigos, entre eles o ator Leonardo DiCaprio e sua namorada Bar Refaeli.

Segundo fontes do jornal nova-iorquino, a celebração ocorreu no sábado passado, antes que Penélope e Bardem fossem a Palm Springs, cidade do sul da Califórnia conhecida por seus balneários, para passar três dias de descanso.

Esta notícia explicaria a ausência de Bardem na festa do Globo de Ouro no domingo. Seu filme Biutiful foi indicado na categoria de melhor filme estrangeiro, um prêmio que acabou perdendo para o dinamarquês In A Better World.

No tapete vermelho anterior à cerimônia, o diretor mexicano Alejandro González Iñárritu, realizador de Biutiful, justificou a ausência do ator espanhol nos prêmios por "assuntos pessoais".

Penélope e Bardem estiveram no dia 8 de janeiro em Palm Springs para o festival internacional de cinema local, no qual o intérprete de Onde os Fracos Não Têm Vez recebeu um reconhecimento por seu trabalho.