Penélope Cruz é convidada do Festival De San Remo A atriz espanhola Penélope Cruz está entre os convidados estrangeiros de honra da 57.ª edição do Festival de San Remo, na Itália, um dos mais importantes eventos musicais do mundo. A informação foi anunciada pelo apresentador Pippo Baudo. Indicada ao Oscar por sua atuação em Volver, filme de Pedro Almodóvar, a atriz espanhola subirá ao palco junto com outras estrelas como Norah Jones, Joss Stone, John Legend e as Scissor Sisters. Além de concorrer ao Oscar, Penélope foi premiada no Goya, o "Oscar espanhol", por Volver, no último domingo. Em Volver, Penélope atua no papel de Raimunda, mulher determinada de La Mancha que há anos guarda um segredo sobre o pai de sua filha adolescente, Paula (Yohana Cobo), segredo que é revelado quando sua mãe morta reaparece como fantasma. Integram o elenco do filme Lola Duenas, Blanca Portillo, Antonio de la Torre e Carmem Maura, com quem Almodóvar não filmava desde Mulheres à Beira de Um Ataque de Nervos, em 1988. Antes de Volver, Almodóvar trabalhou com Penélope em Carne Trêmula (1997) e Tudo Sobre Minha Mãe (1999). Depois disso, a atriz se dedicou a grandes superproduções hollywoodianas como Vanila Sky, em que atuou ao lado do astro - e seu ex-namorado - Tom Cruise.