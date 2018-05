Penélope Cruz e Alec Baldwin estrelarão próximo filme de Woody Allen

Los Angeles (EUA), 20 jun (EFE).- Woody Allen confirmou oficialmente a participação de Penélope Cruz, Alec Baldwin e Roberto Benigni em seu próximo filme, The Bop Decameron, informa nesta segunda-feira um comunicado da agência de publicidade 42 West.

O elenco será composto também por Jesse Eisenberg, Ellen Page, Judy Davis, Greta Gerwig e Alison Pill, além do próprio diretor, que volta a se aventurar como ator.

Penélope trabalhará com Woody Allen pela segunda vez em sua carreira, depois do sucesso de "Vicky Cristina Barcelona", quando venceu o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante. Já Baldwin filmou com o diretor americano "Simplesmente Alice", lançado em 1990.

Eisenberg é um dos atores mais populares de Hollywood após interpretar Mark Zuckerberg, cofundador do Facebook, no filme "A Rede Social", e ser indicado ao Oscar de Melhor Ator. Ellen Page também já foi indicada ao prêmio por "Juno" e foi uma das protagonistas de "A Origem", de Cristopher Nolan.

A produção começará no dia 11 de julho em Roma e será a primeira vez em que o diretor filma uma de suas histórias na capital italiana. "The Bop Decameron" será financiada pela produtora e distribuidora italiana Medusa Film.

O filme mais recente de Woody Allen é "Meia-Noite em Paris", que entrou em cartaz nos cinemas brasileiros na última sexta-feira. EFE