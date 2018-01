Penélope Cruz é a mulher mais impactante de 2006 A atriz espanhola Penélope Cruz é a mulher mais impactante do ano, segundo pesquisa publicada nesta sexta-feira na revista Variety. Penélope, de 30 anos, encabeça a lista dos rostos de maior destaque do ano, na oitava edição do especial O Impacto da Mulher. A apresentadora de televisão Katie Couric foi eleita, por sua vez, a mulher do ano. A publicação também inclui na lista a canadense Rachel McAdams, a americana Mary-Louise Parker e a francesa Audrey Tautou, além do trio que protagoniza o filme Dreamgirls: Jennifer Hudson, Beyoncé Knowles e Anika Noni Rose. Sobre Penélope Cruz, a Variety diz que é um "bombom" quando posa no tapete vermelho e que tem em seu currículo 40 filmes rodados em quatro idiomas, embora o público norte-americano não conheça o melhor de seu trabalho. "Mas se trata de uma atriz de categoria A, que brilha com vida sob o toque de mestre de Pedro Almodóvar (diretor de cinema espanhol)", afirma a publicação. Seu último trabalho com o diretor, Volver, lhe rendeu comparações com Sophia Loren ou Anna Magnani, como lembra a Variety. O elenco feminino de Volver ganhou prêmio no 59.º Festival de Cinema de Cannes, realizado em maio. Os elogios da publicação são somados às grandes expectativas que a crítica norte-americana tem no filme de Almodóvar, que ainda não estreou nos EUA. Penelope já aparece como um dos possíveis aspirantes ao Oscar na categoria de melhor atriz. Penélope Cruz é a única espanhola de uma longa lista de mulheres na indústria do espetáculo que também inclui Madonna, na área musical, Stacey Snider, presidente da DreamWorks, na categoria de executivas, e a figurinista Milena Canonero.