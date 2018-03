Penélope Cruz diz guardar óculos de Woody Allen como tesouro

A atriz espanhola Penélope Cruz diz guardar como um tesouro os óculos que ganhou do diretor americano Woody Allen, diretor de Vicky Christina Barcelona, estrelado pela atriz no papel de Maria Elena. "Ele me presenteou com seus óculos no último dia de gravação. Eu os guardo como se fossem um tesouro", declara Penélope Cruz na próxima edição da revista feminina alemã Für Sie. Ao comentar sobre as gravações do filme, a atriz diz que a cena que causou mais alvoroço foi a do beijo que devia dar em Scarlett Johansson. "Nesse dia o set de rodagem se transformou no mais freqüentado" que eu já vi. "Todo o mundo procurou uma desculpa para estar presente", conta a protagonista de filmes como Jamón, Jamón e Volver. Ela afirma que, apesar de sua já ampla filmografia, "estava muito nervosa antes de começar a gravação. Tenho hoje inclusive mais medo do que quando me pus pela primeira vez perante uma câmara", diz.