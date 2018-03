Penélope Cruz diz estar convencida de que não ganhará Oscar

A atriz espanhola Penélope Cruz afirmou neste sábado, 6, que está "convencidíssima" de que não levará a estatueta de Melhor Atriz Coadjuvante na 82ª edição dos prêmios Oscar, que serão entregues amanhã em Los Angeles.

Veja também:

Os indicados ao Oscar 2010

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Vencedora do Oscar na mesma categoria em 2009 por seu papel em "Vicky Cristina Barcelona", Cruz, que concorre neste ano pela atuação no filme 'Nine', disse que neste ano está menos nervosa do que no anterior, quando era favorita ao prêmio.

"A verdade é que, assim como não esperava a indicação no ano passado, neste ano esperava menos ainda. Estou convencidíssima de que não vou ganhar e venho com a esperança de viver a experiência outra vez e aproveitar tudo o que não pude no ano passado porque estava muito nervosa", comentou a espanhola.

Visivelmente emocionada ao falar do reconhecimento que voltou a receber da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, Cruz explicou que, na edição passada da festa do Oscar, se inteirou "apenas de um quarto de tudo o que aconteceu devido ao cansaço e ao estresse".

Esta é a terceira indicação de Cruz, que também disputou a estatueta de Melhor Atriz en 2007 por seu papel em "Volver" (2006), de Pedro Almodóvar.

Neste ano, suas concorrentes ao prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante são a favorita Mo'Nique ("Preciosa - Uma História de Esperança"), Maggie Gyllenhaal ("Coração Louco"), e Vera Farmiga e Anna Kendrick, ambas por "Amor Sem Escalas".

A 82ª edição da entrega dos prêmios Oscar acontece neste domingo no teatro Kodak a partir das 17h locais (22h de Brasília) e será retransmitida ao vivo para mais de 200 países.