Penelope Cruz dá guinada na carreira com <i>Volver</i> Depois de atuar em filmes que não foram muito aclamados pela crítica e nem estouraram nas bilheterias, a atriz Penelope Cruz parece ter acertado em cheio ao aceitar o convite do cineasta espanhol Pedro Almodóvar para atuar em Volver, seu último filme, segundo matéria publicada nesta segunda-feira pelo jornal The Independent. Sucesso no 59.º Festival de Cinema de Cannes, realizado em maio, Volver é um forte concorrente ao Oscar. O longa foi indicado pela Espanha para concorrer a uma vaga na categoria melhor filme estrangeiro. Enquanto a Academia de Hollywood não anuncia os cinco indicados - o Brasil concorre com Cinema, Aspirinas e Urubus, de Marcelo Gomes - o diretor e o elenco não param de receber prêmios. No último sábado, Volver foi premiado em cinco categorias no 19.º European Film Awards: melhor diretor, melhor atriz, para Penelope Cruz, melhor compositor, para Alberto Iglesias, melhor câmera, para José Luis Alcaide, e escolha do público. O evento, ocorrido na Polônia e organizado pela Academia do Cinema Europeu escolheu, no entanto, como melhor filme, Das Leben der Anderen, do alemão Florian Henckel von Donnersmarck. Usando um vestido dourado, Penelope, de 32 anos, falou com emoção, no European Film Awards, sobre o trabalho com Almodóvar. "Pedro, eu te amo tanto", disse ela, com lágrimas nos olhos. "Obrigada por acreditar em mim. Você está mudando não só minha carreira, mas muitas coisas em minha vida". Penelope foi premiada também, em outubro, no Festival de Cinema de Hollywood com um Hollywood Award por sua atuação no longa de Almodóvar. Em Volver, Penelope está deslumbrante no papel de Raimunda, mulher determinada de La Mancha que há anos guarda um segredo sobre o pai de sua filha adolescente, Paula (Yohana Cobo), segredo que é revelado quando sua mãe morta reaparece como fantasma. Integram o elenco do filme Lola Duenas, Blanca Portillo, Antonio de la Torre e Carmem Maura, com quem Almodóvar não filmava desde Mulheres à Beira de Um Ataque de Nervos, em 1988. Antes de Volver, Almodóvar trabalhou com Penelope em Carne Trêmula (1997) e Tudo Sobre Minha Mãe (1999). Depois disso, a atriz se dedicou a grandes superproduções hollywoodianas como Vanila Sky, em que atuou ao lado do astro - e seu ex-namorado - Tom Cruise.