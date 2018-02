Penélope Cruz agradece a Woody Allen por indicação ao Oscar

Candidata ao Oscar de melhor atriz coadjuvante, a atriz espanhola Penélope Cruz agradeceu ao diretor Woody Allen "por me dar esta oportunidade", ao incluí-la no elenco de Vicky Cristina Barcelona, filme pelo qual foi indicada. Veja também: Ledger pode levar Oscar póstumo; veja todos os indicados Confira a lista completa dos indicados ao Oscar Crítico do Caderno 2 fala sobre o Oscar 2009 Penélope, de 34 anos, estendeu os agradecimentos à Academia das Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood pela indicação e ao "maravilhoso e extremamente generoso grupo de atores que tive como companheiros de produção". No filme, ela interpreta uma neurótica artista e ex-mulher de um pintor vivido pelo também espanhol Javier Bardem, para quem acaba voltando, compartilhando-o com a personagem da americana Scarlett Johansson. Esta é a segunda indicação ao Oscar da espanhola que, em 2006, concorrera a melhor atriz por Volver, de Pedro Almodóvar.