Pela primeira vez no cinema

Você lembra da primeira vez em que foi a cinema? Felipe, de 2 anos e 11 meses, talvez não vá esquecer nunca mais de sua estreia nas salas de exibição. É que suas reações ao assistir ao filme Minions foram registradas pelo jornalista Rodrigo Fiume, seu pai. "Foi uma experiência sensacional", conta Fiume. A seguir, o relato e as fotos:

"Teve riso, espanto, medo, lágrimas e um final surpreendente. Parece filme, né? Foi a primeira vez que Felipe, quase 3, foi ao cinema.

Lipe entrou meio ressabiado, sem entender muito bem o que era aquela sala enorme cheia de poltronas vermelhas -- 444 no total e, além das nossas, só mais 4 estavam ocupadas. A culpa foi minha, já que eu não o avisei de nada. Quis fazer uma surpresa. Ah, mas quando ele viu aquela tela gigante... Ficou hipnotizado!

Primeiro, ficou sem muita reação, mas não tirou os olhos dela. Aos poucos foi se soltando, até que não conseguiu mais ficar sentado. Grudou nas poltronas da fila da frente, correu até o meio da nossa fileira, voltou, repetiu tudo isso de novo e de novo. E surgiam risos, sorrisos, temores, assombros e tudo de novo e de novo. Sempre com os olhos na telona.

Pertinho do fim, Lipe correu para a frente dela. Ficou lá gritando e rindo, mãos pra cima na direção da tela. Para minha surpresa, quando surgiram os créditos e a música, ele começou a dançar! Dançava, gargalhava e gritava: "Papai, papai!"

Vendo aquele mini-humano ali dançando e sorrindo, o funcionário do cinema, um rapaz bem jovem, percebeu na hora: "Dá pra notar que é a primeira vez dele. O cinema é mesmo mágico".

O filme mesmo eu não vi. Mas o que vi foi mais mágico que o cinema.

PS.: Notou que eu citei lágrimas no início do texto, mas não expliquei? Foram minhas. Ah, cara, quando Lipe começou a dançar de alegria no fim do filme, não deu pra segurar..."