Pela primeira vez, desenho animado abrirá o Festival de Cannes

A animação em 3-D 'Up', da Pixar, vai abrir o Festival de Cannes deste ano. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 19, pelos organizadores da premiação. O filme é uma comédia que conta a história de um homem de 78 anos que viaja em balões de hélio para a América do Sul.

A escolha marca o retorno de Cannes a filmes mais populares depois do ano passado, quando o drama "Ensaio sobre a Cegueira" abriu o festival."Up" é a primeira animação escolhida para a abertura do festival de cinema mais prestigiado do mundo. Ainda não está decidido se o filme concorrerá a algum prêmio.

A Pixar, subsidiária da Disney, espera que "Up" repita o sucesso de outros desenhos como "Toy Story", "os Incríveis", "Procurando Nemo" e "Wall-e". O festival de Cannes vai do dia 13 ao 24 de maio. A estreia de "Up" nos EUA está marcada para 29 de maio. O elenco completo do festival será anunciado em 23 de abril.