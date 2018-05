Pedro Pascal será o protagonista de 'Wasp Network', baseado no livro de Fernando Morais

CANNES — O ator chileno Pedro Pascal, conhecido por interpretar o agente Peña em Narcos, e o venezuelano Roberto Durán (Hands of Stone), serão os protagonistas do novo filme do diretor francês Olivier Assayas, Wasp Network.

O filme, que busca compradores no mercado de Cannes, é baseada no livro Os Últimos Soldados da Guerra Fria, de Fernando Morais, e tem produção da brasileira RT Features.

Wasp Network, segundo a produtra, é a "incrível história real dos espiões cubanos infiltrados no território estadounidense durante a década de 90, que revela os tentáculos de uma rede terrorista baseada na Flórida com ramificações na América Central, com o consentimento do governo dos EUA".