Pedro Pascal se junta ao elenco de 'Mulher-Maravilha 2'

LOS ANGELES — O ator chileno Pedro Pascal, muito conhecido por seu papel como Javier Peña na série Narcos, fará parte do elenco de Mulher-Maravilha 2, informou nesta quarta-feira o site da revista especializada Variety.

Pascal dividirá cenas com a protagonista Gal Gadot e com Kristen Wiig, recentemente confirmada pelo estúdio Warner Bros. para interpretar a vilã Cheetah neste longa-metragem.

Com o regresso garantido de Patty Jenkins como diretora, a sequência de Mulher-Maravilha se passará nos anos 80 com a Guerra Fria perto de seu fim.

Mulher-Maravilha" que estreou no ano passado, arrecadou US$ 821,8 milhões no mundo todo e se transformou em um marco dentro do cinema de super-heróis por contar com uma mulher como protagonista e com outra como diretora.

Além da série Narcos, Pascal também ficou famoso por sua participação em Game of Thrones e lançou no ano passado o filme de ação e comédia Kingsman: O Círculo Dourado.

Mulher-Maravilha 2 não será a primeira vez na qual Pascal e Jenkins trabalharão juntos, já que uniram forças no filme para televisão Exposed (2015).