Pedro Almodóvar receberá prêmio do Sindicato dos Roteiristas

O cineasta espanhol Pedro Almodóvar receberá o prêmio Jean Renoir do Sindicato dos Roteiristas dos Estados Unidos, informou a entidade nesta quarta-feira, 21. O prêmio, que reconhece "um escritor internacional que promoveu a literatura em longas-metragens e contribuiu maravilhosamente com a profissão de roteirista" será entregue no dia 14 de fevereiro, em Los Angeles

"Almodóvar é um gênio, uma flor, uma referência, é o último e melhor dos filhos de Buñuel e muito mais que isso", disse o presidente do Sindicato dos Roteiristas Howard Rodman. O troféu Jean Renoir é uma homenagem a artistas internacionais que trabalham fora dos Estados Unidos e em outros idiomas além do inglês. Tonino Guerra e Akira Kurosawa já receberam o prêmio. O cineasta espanhol também concorre ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro este ano, por Relatos Selvagens, do qual é produtor.