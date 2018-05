Pedro Almodóvar é homenageado com mostra completa no Rio de Janeiro

Rio de Janeiro, 7 jun (EFE).- O Rio de Janeiro exibe a partir desta terça-feira uma mostra completa sobre Pedro Almodóvar que percorre toda sua carreira, com os filmes que o tornaram um dos diretores contemporâneos mais reconhecidos internacionalmente.

"El Deseo - O Apaixonante Cinema de Pedro Almodóvar" é o nome da mostra, em exibição na Caixa Cultural até o dia 19 de junho, que inclui 17 longas-metragens dirigidos pelo cineasta e outros 23 títulos considerados referências para sua obra.

"Queremos que as novas gerações saibam como Almodóvar fez seus primeiros filmes, que são ousados e elevam à máxima potência os problemas cotidianos", disse à Agência Efe Breno Lira Gomes, curador da seleção.

A homenagem ao espanhol começa com a exibição de "Pepi, Luci, Bom e Outras Garotas de Montão", a estreia de Almodóvar como diretor em 1980, que também escreveu o roteiro e participou como ator. Com este trabalho, o cineasta começou a forjar a lenda das chamadas "chicas de Almodóvar" com a participação da atriz Carmen Maura.

Além disso, serão realizados dois debates que discutirão a proposta cinematográfica do diretor e sua ousadia para romper preconceitos e tabus sobre a diversidade sexual.

Dentro da mostra, será exibida "Tudo Sobre Minha Mãe", que em 1999 ganhou o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, além de "Fale com Ela", que três anos depois ganhou a estatueta de Melhor Roteiro Original.

A mostra reúne outros títulos como "Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos", "Ata-me" ou "A Lei do Desejo", que abordam o melodrama a partir de uma perspectiva harmoniosa e, muitas vezes, transgressora. Filmes mais recentes, como "Má Educação", "Volver" e "Abraços Partidos", pelas quais Almodóvar ganhou prestigiosos prêmios internacionais, também serão exibidos.

Nesta terça-feira, a Caixa Cultural lança também a exposição "Secretos Sobre Negro", que mostra 23 fotos tiradas pelo ator espanhol Antonio Banderas que serão leiloadas em vários países para arrecadar fundos para causas sociais. Na coleção, que será exibida até o dia 26 de junho, não faltam referências à cultura espanhola e andaluza. EFE