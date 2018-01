Peças da produção de 'O Senhor dos Anéis' serão leiloadas em NY

A casa de leilões Bonhams, de Londres, divulgou nesta terça-feira, 29, imagens de três peças da produção da trilogia 'O Senhor dos Anéis' que serão leiloadas no dia 24 de novembro em Nova York. As raridades pertenciam ao ator Christopher Lee, que interpretou o mago Saruman nos filmes da saga.

Uma das peças é a espada 'Anduril' do personagem Aragorn (Viggo Mortensen). Somente quatro réplicas da arma foram feitas para a filmagem de 'O Retorno do Rei' e deve ser vendida entre US$ 150 mil e US$ 250 mil.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Também será vendido o cajado de Saruman entre US$ 100 mil e US$ 150 mil. A claquete da última cena filmada por Christopher Lee em 'O Retorno do Rei' também será leiloada e deve oscilar entre US$ 6 mil e US$ 8 mil.