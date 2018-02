Paz Vega se reencontra com Almodóvar em 'Los amantes pasajeros'

LOS ANGELES - A espanhola Paz Vega participará do elenco de Los Amantes Pasajeros (ainda sem título em português), o novo filme de Pedro Almodóvar, com quem a atriz já trabalhou em Fale com Ela, informou na segunda-feira o site da revista Variety.

A intérprete espanhola, que estreia nesta sexta-feira nos Estados Unidos a comédia Madagascar 3: Os Procurados, se une assim a um elenco já composto pelo ator mexicano José María Yazpik e o espanhol Javier Câmara.

Los amantes pasajeros também terá a participação dos atores Carlos Areces, Raúl Arévalo, Cecilia Roth e Lola Donas. O filme será uma comédia com as cores de Almodóvar, realizada pelo diretor dos anos 80. No entanto, outros detalhes sobre a história não foram revelados.

O trabalho será uma nova parceria entre Javier Câmara com Almodóvar, para quem já trabalhou em Má educação (2004) e em Fale com ela (2002), filme que o cineasta conseguiu o Oscar de melhor roteiro original.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Yazpik trabalhou anteriormente em filmes como Vidas que se Cruzam, de Guillermo Arriaga, com Charlize Theron no elenco, assim como no thriller Solo quiero caminar, de Agustín Díaz Yanes, e a bilheteira de Perdidos para Cachorro, entre outros títulos.

Em 2006, José María Yazpik recebeu o prêmio mexicano Ariel de prata na categoria de melhor ator pelo papel em Las vueltas del citrillo.

O filme será produzido por Agustín Almodóvar, irmão do diretor, através da companhia de ambos, El Deseo. Segundo Variety, o diretor já teria começado com os testes em Madri para começar a filmagem no verão.