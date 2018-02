"Pawn Sacrifice" capta o drama no confronto de xadrez de Fischer-Spassky

Pode ter havido algo mais estressante do que ser um adversário do campeão mundial de xadrez Bobby Fischer, e isso foi ter de enfrentar um homem de temperamento volátil.

"Pawn Sacrifice", filme que estreou no Festival Internacional de Cinema de Toronto na quinta-feira, narra não só a ascensão do jovem grande mestre norte-americano, mas como foi difícil para ele chegar ao topo, no famoso "Jogo do Século", em 1972, contra o rival soviético Boris Spassky.

Fischer, interpretado por Tobey Maguire, é rude, impróprio, antissemita, imprevisível e brilhante, e como o diretor Edward Zwick disse, "provavelmente paranoico e delirante." Ele também é um herói cultural mal preparado para lidar com a sua celebridade.

Spassky é, por outro lado, um cara legal que goza dos privilégios como ícone do Estado soviético. Ele é interpretado por Liev Schreiber, que fala russo em grande parte do filme, no que o ator disse que foi "uma das coisas mais assustadoras que eu já fiz".

Spassky, o campeão do mundo, e Fischer, o desafiante, se encontram em uma batalha da Guerra Fria, quando eles concordam com o "Jogo do Século", disputado na Islândia. Nos noticiários, seu confronto se sobressaiu à Guerra do Vietnã e à invasão da sede do Comitê Nacional Democrata, no que se tornaria o escândalo de Watergate.

"Eu não acho que para qualquer um deles se tratasse do programa norte-americano ou russo", disse Schreiber. "Eu acho que era sobre ser n º 1".

“APRECIE O REQUINTE”

O irascível Fischer ameaça terminar a disputa a cada rodada, exigindo mais dinheiro e ameaçando desaparecer pouco antes de voar para Reykjavik, para desespero de seus assessores, um advogado experiente e um paciente padre interpretado por Michael Stuhlbarg e Peter Sarsgaard.

Uma vez lá, Fischer não aparece no jogo e não continua a menos que ele e Spassky joguem uma partida de pingue-pongue, longe da multidão. Spassky concorda mesmo podendo ganhar o campeonato pela ausência do adversário.

Fischer disse a um entrevistador que o que ele mais gostou foi ver o seu adversário desmoronar por dentro quando percebeu que tudo estava perdido. Quando esse momento chegou para Spassky, Schreiber disse que ele e Maguire jogaram em um silêncio extasiado.

Apesar de a derrota significar a perda de décadas de supremacia mundial da União Soviética no xadrez, Spassky fez o impensável, se levantando e aplaudindo o adversário no palco.

O filme foi para Toronto à procura de um distribuidor e a nova empresa Bleecker Street comprou os direitos norte-americanos. "Pawn Sacrifice" será lançado em 2015.