Paulínia divulga seleção de filmes internacionais

A abertura do 6º Paulínia Film Festival, no dia 22 de julho, terá a sessão especial de Não Pare na Pista, cinebiografia de Paulo Coelho, dirigida por Daniel Augusto. A première do filme no Brasil contará também com a presença do diretor e do ator Julio Andrade, protagonista do longa. Além disso, diversos convidados internacionais estarão presentes, como o diretor Abel Ferrara, a atriz Jacqueline Bisset, o diretor Georges Gachot, o cantor Martinho da Vila, Toni Gatlif e Matheo Boisselier, que participarão da homenagem aos 25 anos da distribuidora brasileira Imovision, de Jean Thomas Bernardini, parceira do Paulínia Film Festival desde sua criação.

Já o encerramento do evento ocorre no dia 27 com a cerimônia de premiação dos filmes em competição e a exibição do longa Bem-vindo a Nova York, de Abel Ferrara, sobre o ex-presidente do FMI Dominique Strauss-Kahn, vivido no filme pelo ator francês Gerard Depardieu. Ainda no dia 27, o diretor Cacá Diegues recebe homenagem do festival. Na tarde do mesmo dia, será exibido o filme americano A Imigrante, do diretor James Grey.

Os convidados especiais também vêm ao Brasil para participar das pré-estreais nacionais de seus respectivos filmes, como O Samba, de Georges Gachot; As Férias do Pequeno Nicolau, de Laurent Tirard; A Pedra da Paciência, de Atiq Rahimi; Paraíso, de Mariana Chenillo; Geronimo, de Tony Gatlif e O Casamento de May, de Cherien Dabis.

Já os filmes que integram a mostra competitiva do festival são os brasileiros A História da Eternidade, de Camilo Cavalcante (Ficção, PE); Aprendi a Jogar com Você, de Murilo Salles (Doc, RJ); Boa Sorte, de Carolina Jabor (Ficção, RJ); Casa Grande, de Fellipe Barbosa (Ficção, RJ); Castanha, de David Pretto (Ficção, RS); Infância, de Domingos Oliveira (Ficção, RJ); Neblina, de Fernanda Machado e Daniel Pátaro (Doc, SP/Paulínia); Sangue Azul, de Lírio Ferreira (Ficção, PE); Sinfonia da Necrópole, de Juliana Rojas (Ficção, SP).

Na mostra competitiva de curtas, estão De Bom Tamanho, de Alex Vidigal (Ficção, BSB); Edifício Tatuapé Mahal, de Carolina Markowicz e Fernanda Salloum (Animação, SP); Jessy, de Paula Lice, Rodrigo Luna e Ronei Jorge (Doc, BA); 190, de Germano Pereira (Ficção, SP); O Clube, de Allan Ribeiro (Ficção, RJ); O Bom Comportamento, de Eva Randolph (Ficção, RJ); O Menino Que Sabia Voar, de Douglas Alves Ferreira (Animação, SP); Recordação, de Marcelo Galvão (Ficção, SP).

Além dos longas e curtas que disputarão os prêmios, o 6º Paulínia Film Festival vai exibir seis filmes infantis, dublados em português, em sessões às 9h e 14h: Amazônia, de Thierry Ragobert (França/Brasil); Meu Pé de Laranja Lima, de Marcos Bernstein (Brasil); O Pequeno Nicolau, de Laurent Tirard (França); Zarafa, de Jean-Christophe Lie e Rémi Bezançon (França/Bélgica); A Guerra dos Botões, de Yann Samuell (França) e Minhocas – o filme, de Arthur Nunes e Paolo Conti (Brasil).