Paul McCartney volta a Tóquio e surpreende fãs tocando 'Another Girl'

Quase 50 anos depois de uma apresentação memorável dos Beatles na arena Nippon Budokan, em Tóquio, Paul McCartney retornou ao mesmo palco nesta terça-feira, 28, com uma surpresa especial para os fãs.

McCartney, de 72 anos, surpreendeu os presentes ao cantar Another Girl, dos Beatles, na primeira execução ao vivo da música, segundo o agente do cantor.

O músico britânico também interpretou outros sucessos próprios e dos Beatles, e se dirigiu à animada plateia em japonês, dizendo: “Há muito não vejo Budokan.”

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Foi sensacional e bastante emotivo relembrar a primeira vez e então ter essa experiência fantástica com o público esta noite”, disse McCartney em um comunicado.

Os Beatles tocaram pela primeira vez na arena Budokan em 1966, em meio a protestos de moradores locais irritados com a utilização do espaço para um show musical, já que foi originalmente planejado como uma arena esportiva.

A controvérsia arrefeceu, e várias apresentações musicais passaram pela arena de Tóquio.

O concerto anterior de McCartney no Japão foi em 2013, pouco antes do início de sua turnê mundial Out There, mas não ocorreu na Budokan.

Aqui, os meninos de Liverpool interpretando Another Girl: