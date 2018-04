Pattinson se despe de imagem de 'Crepúsculo' em filme sobre Dali

Pattinson, que completa 23 anos este mês, representa o pintor surrealista Salvador Dali quando jovem, numa época em que teve um relacionamento sexualmente carregado com o poeta Federico Garcia Lorca.

Pattinson fez o papel muito antes de tornar-se sensação e conquistar multidões de fãs jovens cativadas com seu retrato do vampiro Edward Cullen no sucesso mundial "Crepúsculo".

Observadores do cinema dizem que o sucesso do filme, baseado numa série popular de livros de Stephenie Meyer, se deve em grande parte ao fato de as garotas imaginarem que elas - e não a heroína do filme, Bella Swann - estão sendo cortejadas pelo vampiro Cullen.

Pattinson, que afirmou ser heterossexual, disse à Reuters que acha que as fãs de "Crepúsculo" não mudarão a ideia que fazem dele em função da sexualidade de seu personagem em "Little Ashes".

"Mas não me importo muito de qualquer maneira", disse Pattinson. "Não estou tentando atrair a ninguém em especial."

O ator britânico disse que o romance entre Cullen e Swann lembra um pouco a atração entre Dali e Lorca em "Little Ashes".

"Os dois filmes são sobre duas pessoas que, em função de vários problemas diferentes e inseguranças terríveis, não conseguem consumar seu relacionamento", afirmou.

Feito com o financiamento de empresas britânicas e espanholas, "Little Ashes" mostra Salvador Dali formando um relacionamento com Lorca (Javier Beltrán) e passando de estudante quieto a artista famoso por sua excentricidade e seu bigode longo e fino.

Dali e Lorca se beijam e nadam sob o luar, mas o pintor acaba rejeitando a corte de Lorca. Em 1969 o pintor disse a um entrevistador que tinha rejeitado a tentativa de Lorca de relacionar-se sexualmente com ele.

"Fiquei muito irritado porque eu não era homossexual e não estava interessado em ceder", disse Dali na época.

Salvador Dali morreu em 1989, depois de um casamento de décadas com Gala, que foi sua musa.