Patrick Swayze deixa o hospital O ator Patrick Swayze, estrela do filme "Dirty Dancing", que luta contra um câncer no pâncreas, deixou o hospital onde ficou internado por uma semana para tratar de uma pneumonia, segundo informações da revista People. Swayze, 56, foi hospitalizado no dia 9 de janeiro em Los Angeles. A internação se deu horas antes de um evento para promover a nova série de TV de Swayze. Ele tinha participação agendada no evento. "Estou feliz em anunciar que Patrick Swayze está em casa depois de uma curta internação por pneumonia", disse sua porta-voz, Annett Wolf, segundo a People. Swayze foi diagnosticado com câncer no ano passado. Ele disse numa entrevista recente na TV que estava "passando por um inferno" e poderia ter só mais dois anos de vida. Entre outros sucessos de Swayze, está o filme "Ghost," com Demi Moore.