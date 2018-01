Patrick Stewart: 'Logan' tem uma mensagem política para todos os que buscam refúgio

MADRI - O ator britânico Patrick Stewart disse numa entrevista nesta segunda-feira, 20, que Logan, o filme em que ele e Hugh Jackman se despedem do universo dos X-Men, contém "uma declaração política poderosa sobre o direito de as pessoas buscarem um lugar no qual possam viver a salvo".

"O objetivo principal dos personagens é chegar à fronteira e cruzá-la para estar a salvo; e isso, neste momento em que há centenas de milhares de pessoas lutando pelo mesmo, implica uma mensagem política forte da qual me sinto orgulhoso", disse o ator de 76 anos, em Madri.

Logan, que vai estrear em todo o mundo na primeira semana de março, é a mais obscura e sangrenta produção sobre o personagem Wolverine. Hugh Jackman disse que é a última vez que encarna o mutante, e ainda que Stewart não tenha sido tão claro sobre o Professor Xavier, diz que é "muito improvável" voltar a viver o personagem.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O diretor e roteirista James Mangold (Johnny e June), situa a ação em 2029, com os mutantes praticamente extinguidos. Os dias de três deles - Logan, Caliban e Professor Xavier - transcorrem em um remoto rincão perto da fronteira com o México, até que aparece em suas vidas uma garota que também tem um poder oculto.