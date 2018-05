Patrick Schwarzenegger quer se tornar novo filho ilustre de Hollywood

Em Hollywood não há monarcas nem famílias reais, mas sim linhagens com distinção como os Coppola, os Fonda, os Douglas, os Huston e os Marx. Agora os Schwarzenegger pretendem integrar esta lista de ilustres pelas mãos de Patrick, filho de Arnold e protagonista do filme Midnight Sun.

Junto à atriz Bella Thorne, Patrick Schwarzenegger (Los Angeles, 1993) protagoniza este drama em torno de uma adolescente (Bella) com uma estranha doença genética, que transforma sua exposição à luz do sol em um risco mortal.

Obrigada a se refugiar em casa durante o dia, a jovem aproveita as noites enquanto se apaixona por um promissor nadador (Schwarzenegger) com muitas dúvidas sobre seu futuro.

Durante a divulgação do seu primeiro papel importante no cinema, o filho do Exterminador do Futuro e Conan, o Bárbaro, mostrou em entrevista à Agência Efe a admiração que sente por seu pai, mas também sua intenção de voar por conta própria.

"Não estou tão preocupado em tentar seguir seus passos, mas em marcar o meu próprio caminho. O que ele conseguiu é incrível e é realmente ótimo que seja meu pai e que tenha aprendido tanto com ele", disse.

"Ele sempre me deu este tipo de conselho, para a atuação e o cinema, mas para a vida em geral também: 'corra atrás do que ama fazer. Dedique tempo e comece a trabalhar'. Ele sempre diz que não se pode subir a escada do sucesso com as mãos nos bolsos", acrescentou.

Com esta premissa clara, o jovem Schwarzenegger embarcou em Midnight Sun porque é "esse tipo de história que tem todos os elementos", dos risos às lágrimas.

"É, simplesmente, uma bela história de amor e é diferente de outras porque a jovem tem xerodermia pigmentosa, que é uma doença genética real. Este filme retrata como se apaixonam e como continuam sua história de amor apesar de ela estar doente", refletiu.

Embora o filme gire em torno, sobretudo, do romance do ponto de vista da jovem, Schwarzenegger apontou que esta relação também marca um antes e um depois em seu personagem, já que permite a ele "readquirir a confiança e retornar às piscinas".

Alto e com claros traços herdados do ex-governador da Califórnia, Patrick Schwarzenegger é, além de ator, modelo e cofundador da Project 360, uma marca de moda com fins sociais e beneficentes.

O caso de Patrick Schwarzenegger, que não é só famoso pelo seu pai, mas também por ser um Kennedy através de sua mãe, Maria Shriver, é mais um exemplo das grandes famílias de Hollywood que passam o bastão da interpretação entre gerações.

Dakota Johnson, filha de Melanie Griffith e Don Johnson, foi a última a ter se transformado em estrela por méritos próprios graças à trilogia de "Cinquenta Tons de Cinza", embora atrás vem toda uma relação de jovens com sobrenomes conhecidos que tentam sair das sombras dos pais famosos não só no mundo do cinema.

Billie Lourd ("Scream Queens"), filha de Carrie Fisher e neta de Debbie Reynolds, e Zoë Kravitz ("Big Little Lies"), a herdeira do músico Lenny Kravitz, começam a monopolizar as manchetes junto a Lily Collins ("Rules Don't Apply"), filha de Phil Collins, e Riley Keough ("The Girlfriend Experience"), que é nada menos que a neta de Elvis Presley.

E a lista segue com Scott Eastwood (filho de Clint Eastwood); Emma Roberts (sobrinha de Julia Roberts); Sosie Bacon (filha de Kevin Bacon e Kyra Sedwick); Maya Hawke (filha de Ethan Hawke e Uma Thurman) e com uma recente incorporação ao clube após sua participação na comédia "Gringo": Paris Jackson, filha do rei do pop Michael Jackson.