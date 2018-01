Patrick Dempsey confirma sua participação em 'Diário de Bridget Jones 3'

O ator americano Patrick Dempsey confirmou, em sua página no Facebook, sua participação no filme O Diário de Bridget Jones 3. "Legal estar trabalhando na Inglaterra. Renee e Colin, é uma alegria absoluta trabalhar com eles! Um bom par de dias ensaiando nos estúdios Pinewood. Eu realmente gosto daqui!", escreveu ele, referindo-se também a seus colegas Renne Zellweger e Colin Firth, que fizeram par nos dois primeiros filmes da série, que mostra uma mulher de 30 anos em busca do seu amor.

Ainda não há mais detalhes sobre a participação de Dempsey, mas existem rumores que ele substitua Hugh Grant, que já declarou que estará fora desse novo filme.

Dempsey iniciou sua trajetória no cinema em filmes adolescentes, nos anos 1980, como o bem-sucedido Namorada de Aluguel. Anos mais tarde, sua carreira tomou novo fôlego quando assumiu o papel do doutor Derek Shepherd na série de TV Grey’s Anatomy. Sob protestos dos fãs, o ator deixou a série depois de 11 temporadas. Dempsey recebeu ainda uma indicação para Emmy em 2001, por seu papel na série Once and Again.

