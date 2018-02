Patricia Riggen dirigirá filme sobre os 33 mineiros chilenos

A mexicana Patricia Riggen dirigirá um filme sobre os 33 mineiros que em 2010 permaneceram 70 dias sob a terra em uma jazida do norte do Chile e que foram resgatados com sucesso, informou nesta terça-feira o produtor Mike Medavoy.

Segundo um comunicado, Medavoy escolheu Patricia para este filme, cujo nome provisório é The 33, pelo "talento, humanidade e humor" que viu em Sob a Mesma Lua, rodado com um orçamento de US$ 2 milhões e vendido por US$ 5 milhões à Fox Searchlight e The Weinstein Company, arrecadando depois mais de US$ 23 milhões no mundo todo.

"Patricia tem o coração e a sensibilidade para adaptar esta história de modo que reflita de forma adequada tudo aquilo pelo que passaram os mineiros e suas famílias", afirmou o produtor.

A diretora se encontra atualmente no Chile reunida com os produtores e os mineiros.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Fiquei fascinada, da mesma forma que o resto do mundo, com todo o drama dos 33 mineiros. Foi uma experiência extraordinária reunir-me com eles e escutar todos os detalhes sobre sua experiência" disse a produtora, segundo a nota.

"Nos momentos mais duros, sofreram para manter sua identidade. Aquilo extraiu o melhor e o pior de todos eles. No final o espírito humano triunfou e todos saíram vivos. Me sinto honrada por ter a oportunidade de levar esta história ao mundo", acrescentou.

O filme terá roteiro de José Rivera (Diários de Mtocicleta), que escreveu em colaboração com os próprios mineiros e inclui detalhes nunca antes relatados sobre seus primeiros 17 dias sob a terra, antes que conseguissem fazer contato com o exterior.

As filmagens começarão em janeiro do ano que vem e atualmente estão sendo realizadas as negociações para contratar os atores que darão vida aos mineiros.