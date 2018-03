Partilhar filmes era sua forma particular de generosidade

Esse momento de comoção, o melhor é reconhecer o quanto a cidade e todos nós lhe devemos. A Mostra de Cinema é a sua criatura e com ela se identifica a ponto de confundirem-se os dois. Falamos com naturalidade da “Mostra do Cakoff” porque foi através dela, e dele, que nos acostumamos a tomar contato com filmes e diretores de todas as partes. Sim, porque se havia um traço distintivo em Leon era esse: o prazer de trazer algo novo, um cineasta ou filme dos quais ninguém, exceto ele, tinha ouvido falar.

Quem acompanha a Mostra guarda alguns desses momentos na memória. Por exemplo, quando fomos apresentados ao até então desconhecido cinema iraniano e a um diretor de nome estranho, Abbas Kiarostami, que depois se tornaria referência mundial. Outro que por aqui apareceu foi o armênio Pelechian, com seus filmes estranhos, mágicos, sem palavras, cheios de um ritmo envolvente.

Um português, adepto de cinema muito pessoal, Manoel de Oliveira, tornou-se habitué da Mostra, além de amigo do diretor. Um dos momentos inesquecíveis se deu quando Leon promoveu o encontro entre Oliveira e o grande fotógrafo mexicano Gabriel Figueroa - ambos então já na casa dos 80 e tantos anos de idade. Alguns anos depois, outro encontro notável promovido por Leon, entre o mesmo Oliveira e outro mestre, este do cinema italiano, Ermano Olmi, tendo como moldura um fantástico Palazzo veneziano no Canal Grande. Enfim, momentos para sempre. Leon tinha orgulho desses episódios. Justo orgulho do desbravador de filmes e pessoas porque sabia que, ao apresentá-los, expandia o horizonte cinéfilo do público. Era a sua modalidade particular da generosidade. Partilhar filmes, dividir prazeres e descobertas.

Leon gostava das pessoas que convidava e talvez gostasse ainda mais dos seus filmes. Sentia-se como protetor dessas obras de alto valor artístico, porém frágeis diante do mercado.

Veio nesse sentido sua iniciativa de uns dois ou três anos atrás ao promover um seminário sobre a crítica. Na verdade, era um debate sobre a perda de influência da crítica no mundo contemporâneo. Leon, cuja formação é de crítico de cinema, foi mal compreendido por colegas na época. Ele se preocupava justamente com a perda de força da reflexão cinematográfica em sua missão de proteger esses filmes frágeis e tão fundamentais. Alegrava-se de que, contra tudo, esses filmes ainda continuassem a existir.

Por isso foi com imenso prazer que, alguns dias antes da Mostra do ano passado, reuniu um grupo de amigos para ver, em sessão privê, sua mais recente descoberta, o folhetim cult de Raul Ruiz, Mistérios de Lisboa, versão do livro homônimo de Camilo Castelo Branco.

Lembro a alegria de Leon quando na reunião da crítica resolvemos dar o prêmio a Mistérios. Raul Ruiz, já doente do câncer que o mataria, não pôde vir, mas mandou uma carta simpática para ser lida no encerramento da Mostra. Fazer jus a um grande autor era, para ele, uma forma toda particular de felicidade. Esse, o Leon Cakoff que desejo guardar na memória.