Parque temático de Hollywood inaugura brinquedo de 'Velozes e Furiosos'

LOS ANGELES - O parque temático Universal Studios Hollywood inaugurou nesta quarta-feira, 24, uma nova atração dedicada à franquia de sucesso Velozes e Furiosos, oferecendo aos fãs a chance de ficar atrás do volante para vivenciar corridas de carro nas rua.

Usando efeitos especiais e imagens em 3D-HD, no que definiu como “as mais expansivas telas 360 graus do mundo", a Universal Studios disse que o brinquedo "Fast & Furious - Supercharged" leva os visitantes a uma perseguição em alta velocidade de cerca de 200 quilômetros por hora.

Os atores do filme, Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson e Jason Statham, compareceram à inauguração do brinquedo na noite de terça.

"Quando você coloca as pessoas em uma sala de cinema ou elas veem um DVD, elas estão assistindo no conforto da sua casa", disse Gibson. "Mas, ficar fisicamente dentro de um carro (do parque) e vivenciar seu filme favorito como um passeio temático, definitivamente, eleva o patamar."