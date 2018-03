Paramount usa publicidade viral para divulgar 'Indiana Jones' O estúdio Paramount está apostando em publicidade viral na Web para maximizar a exposição do novo trailer de "Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal". O primeiro vídeo da nova aventura do arqueólogo, lançado em fevereiro, já foi visto milhões de vezes. Num acordo da Paramount com o provedor de "widgets" Clearspring, os dois fãs que mais difundirem o trailer vão ganhar viagens para assistir à estréia mundial do filme, com direito a aparecer nos filmetes que serão anexados aos "widgets" da "Caveira de Cristal" depois da estréia. Widgets são pequenos aplicativos que podem ser publicados em blogs e redes sociais e que se tornaram populares entre os internautas. Peggy Fry, vice-presidente de Vendas e Serviços ao Cliente da Clearspring, disse que os "widgets" fornecem "o boca-a-boca e o zum-zum-zum que Hollywood sempre procura". "Se você for pensar bem, um 'widget' é a versão digital do boca-a-boca", afirmou a executiva. A Clearspring também está criando "widgets" para a comédia "O Guru do Amor", com Mike Myers (numa estratégia que inclui vídeos virais exclusivos do personagem de Myers). Essa campanha será lançada na segunda-feira, na página do guru Pitka, o personagem de Myers, no MySpace. O personagem dará dicas sentimentais nessa e em outras redes sociais. Warner, Sony e Fox também trabalham com a Clearspring em lançamentos recentes ou previstos para os próximos meses.