Paramount se desculpa por divulgação de 'Tartarugas Ninja' na Austrália que usa 11/09 O estúdio de cinema Paramount Pictures pediu desculpas nesta quarta-feira por um cartaz do seu próximo filme "As Tartarugas Ninja", mostrando os quatro personagens pulando de um edifício explodindo, com destaque para a data de seu lançamento em 11 de setembro.