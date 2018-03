Paramount divulga vídeo com novas cenas de 'As Aventuras de Tintim'

A Paramount divulgou, nesta segunda-feira, 26, um novo vídeo de As Aventuras de Tintim: O Segredo do Licorne, contendo cenas inéditas do filme dirigido por Steven Spielberg. Exibido na Alemanha, uma das sequências do spot mostra o protagonista (interpretrado por Jamie Bell) se equilibrando em cima de uma bicicleta.

Na trama, Tintim encontra a réplica de um navio contendo pistas sobre um tesouro perdido. O herói, então, enfrenta desafios e perigos na busca por este tesouro.

Criado na década de 1920 pelo belga Hergé, as histórias do jovem jornalista Tintim darão origem a dois filmes: o primeiro, dirigido por Spielberg; o segundo, caso o antecessor vá bem nas bilheterias, sob comando de Peter Jackson (O Senhor dos Anéis). Segundo o roteirista Anthony Horowitz, esta possível nova produção seria baseada no livro O Templo do Sol.

As Aventuras de Tintim: O Segredo do Licorne tem estreia prevista no Brasil para o dia 20 de janeiro de 2011.