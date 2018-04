Paramount anuncia sequências de 'Um Lugar Silencioso' e 'Star Trek'

A Paramount Pictures anunciou na quarta-feira, 25, que o filme de terror Um Lugar Silencioso terá uma sequência e acabou com as especulações sobre a lucrativa franquia Star Trek, ao confirmar dois novos filmes. O diretor executivo do estúdio, Jim Gianopulos, fez os anúncios durante a convenção anual CinemaCon em Las Vegas.

Um Lugar Silencioso, dirigido por John Krasinski e protagonizado por ele e sua esposa, Emily Blunt, já arrecadou mais de 200 milhões de dólares em todo o mundo. A produção teve um orçamento de US$ 17 milhões. O longa-metragem de terror é o maior sucesso de bilheteria da Paramount desde Star Trek: Sem Fronteiras, de 2016.

Desde que o terceiro filme da nova série Star Trek arrecadou quase 350 milhões de dólares em todo o mundo, a Paramount registrou vários tropeços. Gianopulos, que assumiu o comando da empresa no ano passado, admitiu que o estúdio teve um ano difícil, mas destacou que a Paramount está "definindo as bases" para repetir o sucesso do passado.

"Estou incrivelmente confiante de que temos a equipe, a cultura e a atitude correta para levar a Paramount a novos patamares", disse. "E já começamos neste caminho com o sucesso gigantesco de Um Lugar Silencioso", completou.

Gianopulos anunciou uma série de sequências em parceria com a Skydance Media, incluindo um novo Exterminador do Futuro com Linda Hamilton, atriz do filme original com Arnold Schwarzenegger, Top Gun: Maverick, com Tom Cruise, e dois novos filmes da franquia Star Trek.

O executivo não revelou detalhes sobre os projetos que envolvem Star Trek e não está claro se os filmes serão uma sequência da mais recente versão da franquia ou se incluiriam o longa-metragem que, segundo especulações, pode ser dirigido por Quentin Tarantino.

A Paramount anunciou após o lançamento de Star Trek: Sem Fronteiras que o quarto filme da série teria o astro de Thor, Chris Hemsworth como George, o pai do capitão James Kirk.