Para sul-africanos, filme sobre Mandela é momento para despedida

O filme biográfico, de 150 minutos, com o ator britânico Idris Elba no papel de Mandela, havia estreado alguns dias antes de o primeiro presidente negro do país, laureado com o Prêmio Nobel da Paz, morrer na quinta-feira em sua casa em Johannesburgo.

A principal rede de cinemas da África do Sul suspendeu a exibição no dia seguinte à morte de Mandela, mas depois aumentou o número de sessões para atender à crescente demanda, num momento em que o país se prepara para cerimônias em memória dele, com a presença de cerca de 90 líderes mundiais, que homenagearão um dos maiores pacificadores da história.

"Depois de sua morte, senti que eu lhe devia ver (o filme) e entender mais a sua vida", afirmou Church Shikwambana, de 28 anos, que viu o filme na capital, Pretória.

O filme, feito com base na autobiografia de Mandela, de 1994, teve sua estreia real em Londres na quinta-feira, com a presença do príncipe britânico William e sua mulher, a duquesa de Cambridge, e duas filhas de Mandela. As filhas ficaram sabendo da morte do pai pouco antes de o filme começar. Elas saíram imediatamente do cinema, mas pediram que a sessão prosseguisse.