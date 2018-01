Para quem adora cinema fantástico: <i>A Scanner Darkly</i> O escritor americano Philip K. Dick revela cada vez mais sua condição de visionário. Morto em 1982, ele deixou uma farta obra de ficção científica, que vem alimentando constantemente o cinema. Foi assim com Blade Runner, Minority Report e, agora, com A Scanner Darkly, que os fãs de carteirinha do cinema fantástico não podem perder nesta sexta-feira, na 30.ª Mostra de Cinema São Paulo. Baseado em um dos livros mais insólitos do autor, O Homem Duplo, o filme é dirigido por Richard Linklater, consagrado por Antes do Amanhecer (1994) e Antes do Pôr-do-Sol (2004). Ele convocou Keanu Reeves, Winona Ryder, Woody Harrelson e Robert Downey Jr. para contar uma história que se passa num futuro em que os EUA perderam a guerra contra as drogas. Neste cenário, o policial Fred (Keanu Reeves) é um dos muitos agentes que cederam ao vício de uma popular substância química, que divide a personalidade dos usuários em duas. A situação se complica quando o alter ego de Fred, o traficante conhecido como Bob, passa a ser caçado pelo segmento da polícia comandado pelo próprio Fred. Além do próprio roteiro, insólito, o diferencial do filme está em sua técnica: A Scanner Darkly foi inteiramente feito usando a técnica da rotoscopia, em que atores são filmados e transformados em animação a partir de seus movimentos originais. O formato não é novidade para Linklater, que usou a mesma técnica em Waking Life (2001), animação cabeça em que diferentes personagens discutem o sentido da vida. O resultado permite a existência de um personagem que, a cada segundo, adquire um tipo físico diferente, seja de homem ou mulher, mantendo apenas a mesma voz. O mais assustador na história criada por Dick é que, embora publicada em 1977, carrega uma trama plenamente atual ao mostrar como a droga afeta a percepção do homem. E como as convicções individuais parecem confusas. A Scanner Darkly (2006, 100 min.) - Reserva Cultural. Avenida Paulista, 900, (11) 3287-3529. Hoje, 17h10