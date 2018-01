Para leitores do <b>Portal Estadão</b>, <i>Babel</i> merece o Oscar O grande vencedor do Oscar 2007 deve ser o longa sobre a globalização Babel, do mexicano Alejandro González Iñárritu, na opinião da maioria dos leitores do Portal Estadão que participaram de nossa enquete "Oscar 2007 - Escolha o Vencedor nas Principais Categorias". Com 833 votos, a produção estrelada por Cate Blanchett e Brad Pitt deveria ganhar o Oscar de melhor filme, de acordo com os internautas. O segundo lugar ficou bem próximo do primeiro, em número de votos: Os Infiltrados, de Martin Scorsese, recebeu 802 votos. O filme do autor de clássicos do cinema como Touro Indomável e Os Bons Companheiros é um dos favoritos ao prêmio máximo da Academia de Cinema de Hollywood, especialmente após ter conquistado o prêmio de melhor roteiro adaptado do Sindicato dos Roteiristas dos EUA e melhor direção, do Sindicato de Diretores dos EUA. O terceiro, com 448 votos, foi para a tragicomédia Pequena Miss Sunshine, seguido de Cartas de Iwo Jima, dirigido por Clint Eastwood, com 437. E o longa que retrata os conflitos entre o primeiro-ministro britânico Tony Blair e da rainha Elizabeth II parece não ter agradado muito aos leitores: A Rainha ficou em último lugar, somando um total de 219 votos. Atriz e ator Para a maior parte dos leitores do Portal, a grande favorita ao Oscar de melhor atriz, Helen Mirren, não merece a estatueta. A eleita foi a também veterana Meryl Streep pelo papel da megera fashion Miranda Priestly em O Diabo Veste Prada. Meryl disputa seu 14.º troféu no prestigiado evento, batendo o recorde de indicações da história do Oscar nas categorias melhor atriz e melhor atriz coadjuvante. A intérprete da rainha Elizabeth II ficou em terceiro lugar, atrás de Meryl, que recebeu surpreendentes 946 votos, e da espanhola Penélope Cruz, estrela de Volver, de Pedro Almodóvar. A musa do cineasta espanhol, que interpreta, no filme, Raimunda, mulher determinada de La Mancha, recebeu 711 votos dos internautas. Will Smith parece ter emocionado o platéia brasileira ao interpretar Chris Gardner, homem que luta para não virar um sem-teto e poder proporcionar uma vida decente para o filho, Christopher, papel de Jaden Smith, filho de Will Smith na vida real. Will Smith deve levar o Oscar de melhor ator, acreditam 842 internautas. Novamente o favorito da categoria, Forest Whitaker, ficou para trás, com 730 votos, em terceiro lugar. O segundo lugar ficou com Leonardo DiCaprio pelo papel do mercenário Danny Archer em Diamante de Sangue, filme ambientado em 1999, durante a guerra civil em Serra Leoa, na África. Direção Venceu na categoria melhor diretor, com 1043 votos, Martin Scorsese por Os Infiltrados. Scorsese já foi indicado sete vezes ao Oscar, cinco delas como diretor e duas como roteirista, sem nunca ter levado uma estatueta para casa. O prêmio do Sindicato dos Diretores o aproximou mais da vitória no maior evento de cinema do ano. A segunda posição ficou com Clint Eastwood, por Cartas de Iwo Jima. O filme do diretor, que obteve 776 votos, forma um díptico com A Conquista da Honra. Os dois tratam da batalha na ilha japonesa de Iwo Jima entre o país e os EUA, sob diferentes pontos de vista - o americano, do vencedor, e o japonês. O terceiro diretor mais votado pelos leitores foi o mexicano Alejandro González Iñarritú, premiado no Festival de Cannes de 2006 pela direção de Babel. Em quarto ficou Stephan Frears por A Rainha e, por último, aparece Paul Greengrass - que surpreendeu ao ser indicado na categoria - por Vôo United 93. Cerimônia de premiação A entrega dos prêmios, no Teatro Kodak, em Los Angeles, está marcada no País para as 22h30 de domingo e terá apresentação da comediante Ellen DeGeneres. Depois de acompanhar a cerimônia do Globo de Ouro, na Warner, o crítico Rubens Ewald Filho comenta o Oscar na TNT. A transmissão começa com o tapete vermelho, às 21 horas. O E! Entertainment exibe a chegada das celebridades às 20 horas e a agitação pós-festa, a partir das 2 horas da manhã. Já a TV Globo vai exibir a festa no seu estilo, sem alterar sua grade de programações, ficando apenas com os flashes durante o Fantástico e exibição contínua após o Big Brother Brasil 7, com apresentação de Maria Beltrão e comentários do ator José Wilker.