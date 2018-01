Para Johnny Depp, filmes de Tim Burton ocupam categoria própria Johnny Depp acredita que há filmes e há os filmes de Tim Burton. O ator de Hollywood trabalhou com o diretor pela sexta vez em "Sweeney Todd -- O Barbeiro Demoníaco da Rua Fleet", adaptação sangrenta do musical de Stephen Sondheim que impressionou a crítica especializada. A.O. Scott, do New York Times, descreveu o filme como "algo próximo de uma obra-prima", e Johnny Depp vem colecionando elogios pelo papel do pálido serial killer do século 19 em busca de vingança, que já lhe valeu uma indicação ao Globo de Ouro e comentários ligados a um possível Oscar. "Existem filmes que você faz que você curte, nos quais o processo é fantástico e cujos diretores são ótimos", disse Depp à Reuters em entrevista recente para divulgar "Sweeney Todd". "E então há os telefonemas que você recebe de Tim", acrescentou o ator de 44 anos, sentado ao lado de Burton e usando o chapéu e os óculos de aro preto que são sua marca registrada. "Quando toca o telefone e a ligação é de Tim, é um momento mágico para mim, porque sei que estou prestes a embarcar em algo muito, muito interessante", disse o ator, tomando vinho tinto em um quarto do elegante hotel Claridge's, em Londres. O astro da série "Piratas do Caribe", conhecido como ator excêntrico que atrai multidões aos cinemas, acha que "Sweeney Todd" foi um dos maiores desafios de sua carreira de mais de 20 anos. "É uma situação estranha em que você se encontra quando, aos 43 anos, de repente se vê tentando cantar durante um filme inteiro, pela primeira vez na vida", explicou. "É no mínimo absurdo e uma sensação esdrúxula. Em um primeiro momento, fiquei muito sem jeito quando me ouvi cantando." Mas ele superou seus receios, e, apesar de, nas palavras de Burton, não ser "nenhum Sammy Davis Jr. ou Frank Sinatra", conseguiu convencer os produtores do filme que seria capaz de dar conta do recado. Burton, 49 anos, já tinha dirigido Johnny Depp em "Edward Mãos de Tesoura", "Ed Wood", "A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça", "A Fantástica Fábrica de Chocolate" e o filme animado "A Noiva-Cadáver". "Já trabalhei com ele seis vezes. É como se tivesse trabalhado com seis pessoas diferentes", disse Burton.