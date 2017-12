Para críticos, Madonna diretora é tão boa quanto Madonna atriz Críticos de cinema receberam na quinta-feira o primeiro longa dirigido por Madonna com poucos elogios e disseram que sua carreira por trás das câmeras talvez seja tão bem sucedida quanto seu trabalho de atriz. "Filth & Wisdom" fez sua estréia mundial no Festival de Cinema de Berlim na quarta-feira, e as primeiras críticas concordaram que o filme, visto como fraco a mediano, foi salvo por sua exuberância. "Desigual, marcado por diálogos e atuações lamentáveis, o otimismo do filme e seus protagonistas simpáticos conspiram para suscitar sorrisos quando ele acaba", escreveu Ray Bennett, da publicação Hollywood Reporter. Jonathan Romney, da Screen International, afirmou que "Filth & Wisdom" não é tão ruim quanto alguns dos trabalhos de Madonna como atriz, como "Surpresa de Shanghai" e "Destino Insólito", mas que "provavelmente será esquecido tão rapidamente quanto eles". James Christopher, do Times, foi um dos críticos que mais apreciou o filme, atribuindo a ele três estrelas de um máximo de cinco. "O que salva o filme é sua exuberância, e, é claro, a música", disse ele. "Madonna tem potencial real como diretora de cinema." Na outra ponta da escala, Peter Bradshaw, do the Guardian, atribuiu uma estrela apenas ao filme de 81 minutos. "Madonna já foi péssima atriz em muitos filmes, e agora -- como sempre, decidida a ascender --, ela se tornou uma péssima diretora", escreveu. "Ela fez um filme tão inacreditavelmente ruim que o público do festival de Berlim ficou em estado de choque ontem." "Filth & Wisdom" acompanha três pessoas que dividem um apartamento em Londres e têm sonhos de fama e realização, enquanto fazem trabalhos desagradáveis para pagar suas contas. Madonna disse a jornalistas que a idéia principal do filme é explorar a "dualidade" da vida, "o claro e o escuro", "o certo e o errado", e que a imundície e sabedoria do título não estão tão distantes assim uma da outra. A cantora de 49 anos disse esta semana que pretende fazer mais filmes e que não vai se preocupar com o que dizem os críticos.