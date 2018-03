Para Cakoff, cinema era comunhão e profissão de fé

"Cinema é comunhão", dizia Leon Cakoff sobre sua paixão, que transformou em profissão de fé. Dedicou a vida a comungar com o cinéfilos brasileiros a fé que sempre teve na arte de abrir uma janela para o mundo. E trouxe o mundo para São Paulo. E é por estas e por outras que sua história não se confunde só com a história da Mostra, mas também com a história recente do cinema brasileiro e do cinema paulistano.

Ainda nos anos 70, quando o mundo cultuava as salas de rua, que, ironicamente, tornaram-se de fato templos evangélicos nos anos 90, cedendo espaço à cultura dos Multiplex, a luta de Cakoff era trazer a revolução do olhar para dentro dos cinemas e mentes dos brasileiros. Ao longo dos 35 anos de Mostra, viu uma nova era chegar e ensinou aos novos cinéfilos que ajudou a ‘batizar’ a arte de amar o cinema. "Cinefilia é extrair qualquer elemento prazeroso de um filme. A gente perdeu a capacidade de fabricar cinéfilos", declarou ele ao Estado em conversa, em março, quando foi consultado sobre o fim do Belas Artes. Talvez estivesse enganado. A cinefilia aprendida por gerações de ‘crias da Mostra’ continuará sendo fabricada cada vez que um filme das futuras Mostras ganharem a tela grande.

A conversa com o Estado permaneceu inédita até hoje, quando mais do que nunca é dia de lembrar que, como ele mesmo disse, Cakoff não era um conformista. "Não paro só no cinema. Nem só na Mostra. Quero sempre alcançar mais gente. Sempre. Sinto esta necessidade." Por isso fundou com Adhemar Oliveira a distribuidora Mais Filmes, que levou para o circuito comercial os ‘Filmes da Mostra’ e tantos outros. Por isso levou a Mostra para a TV e apresentou na TV Cultura, ao lado de Renata Almeida, em que eles e convidados comentavam os filmes da Mostra que chegavam ao grande público. Por isso se tornou sócio das salas Unibanco Arteplex, que uniam o cinema de arte com o conforto do shopping. Dirigiu e produziu filmes (Volte sempre, Abbas, 1999, Bem-vindo a São Paulo, 2004, O Estranho Caso de Angélica, Manuel de Oliveira, 2010), escreveu críticas, lançou livros, fabricou milhares de cinéfilos.

Sobre cinema, cinefilia, salas e rua, shopping, Mostra, passado, presente e futuro, Cakoff falou:

Cinema de rua

Cinemas de rua podem oferecer tanta qualidade quanto os Multiplex, mas está morrendo E o está matando é a pirataria. Pense no número de barracas de filmes piratas que há na frente do Espaço Unibanco da Augusta, por exemplo. As pessoas acham que têm o direito de vender filmes piratas. É falta de escrúpulo. Falo de gente de bom nível de informação. Cinema hoje é um péssimo negócio. O cinema de rua hoje depende de patrocínio. Já foi um grande negócio porque fazia parte da nossa cultura. Vivemos na barbárie.

Cinema de shopping

Ou o espectador tem a diversidade ou com a mesmice, que as pessoas vão assistir para comer pipoca. Aí, a relação é outra. A gente perdeu a capacidade de fabricar cinéfilos. Cinefilia é extrair qualquer elemento prazeroso de um filme. Hoje nem se lê mais uma crítica. Vai-se direto na cotação, nas estrelinhas...

Shopping X Sala de rua

Shopping tem comodidade, segurança. A rua não oferece mais a chance da convivência. Tornou-se hostil porque a cidade está abandonada. O que foi feito dos nossos grandes cinemas? Ipiranga, Marabá, Ritz, Comodoro, Coral, Marrocos, Belas Artes..., Não tenho nada contra shopping. Tem que haver os dois.

Primeira crítica

A primeira crítica que escrevi foi sobre O Silêncio, do Ingmar Bergman. O editor do jornal me pediu: "Vai assistir ao filme e me faz entender porque não entendi." Era 1969. E o cinema era o Cine Coral, na Rua 07 de Abril, na rua do próprio jornal. E então senti que havia por trás desta aura de cinema de rua e de sua programação um gênio, o programador, que era o Dante Ancona Lopes. Ele que trazia os filmes, que trabalhava os filmes, que preparava as frases, a publicidade. Fazia tudo com muito carinho. Virei aprendiz e assistente dele, já no Belas Artes.