Para britânicos, "A Hora do Pesadelo" é filme mais assustador O filme "A Hora do Pesadelo" (A Nightmare on Elm Street), com Robert Englund no papel do protagonista Freddy Krueger, foi eleito pelos britânicos como o mais assustador da história, segundo uma pesquisa publicada nesta segunda-feira. O estudo, realizado pela empresa Yahoo!, indicou que a série em que Krueger escapa dos sonhos para assassinar na vida real é a mais aterrorizante da Grã-Bretanha. Cerca de mil pessoas foram entrevistadas. O filme de 1984 tem como diretor Wes Craven, criador também de "Pânico" (Scream), votado em sétimo lugar entre os mais assustadores, e tem Johnny Depp no elenco. Entre os longas mais recentes estão "Jogos Mortais" (Saw, 2004) - que ficou em segundo lugar -, e "O Albergue" (Hostel, 2005), que ocupou o oitavo posto. "O Massacre da Serra Elétrica" (The Texas Chainsaw Massacre, 1974), aparece em terceiro lugar, seguido por "Halloween" (1978) e "Candyman" (1992). Jaybe Cherrington, porta-voz da Yahoo! Entertainment, declarou que o gênero de terror "continua sendo um dos mais populares", e que os clássicos "são os que mais assustam". O sucesso de "O Grito 2" nos EUA confirma a afirmação de Cherrington. O longa do japonês Takashi Shimizu, que também invadiu as telonas do Brasil na última sexta-feira, liderou a bilheteria norte-americana neste último fim de semana, arrecadando US$ 22 milhões e deixando para trás "Os Infiltrados", de Martin Scorsese.