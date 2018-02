Para Benicio Del Toro, Evo Morales realiza o sonho de Che

O ator porto-riquenho Benicio del Toro disse que teve a sorte de conhecer dois sonhos do guerrilheiro argentino Ernesto Che Guevara: os médicos cubanos e o presidente da Bolívia, Evo Morales. "Hoje tive a sorte de conhecer dois sonhos do Che Guevara: um, os médicos cubanos que estão aqui; o outro, Evo Morales", disse Del Toro nesta segunda-feira, 3, em um ato na Chancelaria boliviana, para homenagear o trabalho dos médicos de Cuba. O ator, acompanhado do diretor americano Steven Soderbergh visitaram Morales no Palácio do Governo de La Paz, onde serão filmadas algumas cenas de um filme sobre o líder revolucionário. Durante o ato, Del Toro tirou o boné e mostrou a cabeça meio careca, como estava Che Guevara quando chegou a La Paz, com uma identidade falsa, em 1966, para iniciar seu projeto guerrilheiro.