Para atuar em novo filme, Zeta-Jones trabalha em restaurante A bela atriz galesa Catherine Zeta-Jones trabalhou como cozinheira num restaurante de Nova York durante um "laboratório" para seu próximo filme, publica hoje o tablóide britânico The Sun. A estrela, de 37 anos, interpretará uma chef de cozinha que assume a custódia de sua sobrinha no filme No reservations, cuja estréia está prevista para o ano que vem. Para encenar com perfeição o papel, Zeta-Jones trabalhou disfarçada num restaurante nova-iorquino, mesmo tendo reconhecido uma vez que a arte da culinária não era o seu forte. "Tive alguns dos piores clientes, os que são realmente arrogantes", disse a atriz, ganhadora de um Oscar pela sua atuação no filme Chicago (2000), em declarações publicadas pelo tablóide. Embora Zeta-Jones tenha se disfarçado para não levantar suspeitas, alguns clientes chegaram a comentar que ela se parecia com uma certa estrela de Hollywood. Segundo a artista galesa, sua pouca habilidade na cozinha ficou patente quando, numa vez em que foi preparar uma refeição para seu marido, o também ator Michael Douglas, de 62 anos, acabou ateando fogo numa frigideira.