Para alguns, Valenti era encarnação do imperialismo nas telas Entre 1996 e 2004, quase 40 anos, Jack Valenti esteve à frente da poderosa Motion Pictures Association dos EUA. Criador do sistema de classificação dos filmes por faixa etária, Valenti foi um trator na defesa dos interesses do cinema americano no mundo. No Brasil, na época do Cinema Novo, nos revolucionários anos 60, era o grande inimigo. Era - Valenti morreu nesta sexta-feira, 27, em Washington, aos 85 anos. Há cerca de um mês sofreu uma embolia que o manteve hospitalizado. De volta para casa, sua situação se complicou na madrugada de ontem e ele morreu de manhã. Eleitor do Partido Republicano, conservador, Valenti exerceu sua influência independentemente de quem estivesse ocupando a Casa Branca. Ele sempre teve claríssimo que cinema é negócio e tratou de defender o dele, como presidente da MPA, a Associação Americana de Cinema, com determinação. Nos anos 60, quando Jean-Luc Godard e Glauber Rocha propunham a criação de Vietnãs para combater a hegemonia de Hollywood, o cinemão era representado, para eles, por Jack Valenti. Nestes anos todos, o que o mundo assistiu foi a uma consolidação do modelo hegemônico de cinema, pelo qual Valenti tanto se bateu. Poucos são os países, hoje, no mundo, em que a produção local consegue disputar espaço com Hollywood - caso da Coréia, por exemplo. Mesmo países xenófobos na defesa de seu mercado, como a França, sofrem cada vez o assédio do cinemão. No País, nos anos 70 - apogeu da pornochanchada e da Boca do Lixo -, a participação brasileira no mercado do País quase encostou na americana. Valenti veio várias vezes ao Brasil defender os interesses da grande indústria. Quando ele disse, certa vez, que seu sonho era ver Hollywood ocupando 100% do mercado mundial de audiovisual, teve gente que achou que era brincadeira. Não era. Talvez fosse injusto exorcizar uma só pessoa dessa maneira, mas Valenti virou, como achava Glauber, a encarnação do imperialismo americano nas telas.