Paparazzi cercam castelo para casamento de Liz Hurley O povoado de Winchcombe, no sudoeste da Inglaterra, vive hoje um incomum movimento de gente, com presença de fotógrafos e policiais nas ruas, para o esperado casamento da modelo e atriz Elizabeth Hurley com o empresário indiano Arun Nayar. O ofício religioso será hoje, na capela do castelo Sudeley, uma fortaleza do século XV na região de Cotswolds. O seu proprietário é Henry Dent-Brocklehurst, amigo da modelo e atriz britânica. Segundo a imprensa, cerca de 400 convidados, entre eles o cantor Elton John, a estilista Donatella Versace e o jogador de futebol David Beckham, vão assistir à cerimônia. Aparentemente, o ator Hugh Grant, ex-namorado de Liz Hurley, não assistirá ao casamento. Os dois se mantêm bons amigos desde que se separaram, em 2000, após uma relação de 13 anos. O jornal Daily Mail diz hoje que o casamento civil de Hurley e Nayar aconteceu na sexta-feira, dia 2, no castelo, com a presença apenas de duas testemunhas. Após a cerimônia deste sábado, 3, na capela, o casal e os convidados vão a uma festa em tendas armadas nos jardins da imponente fortaleza. Os jornais informam que Hurley contará hoje com quatro cabeleireiros, três maquiadoras e uma pessoa para ajudar a se vestir. Liz Hurley, mãe de um filho, ficou conhecida por sua relação e ruidosa separação do ator Hugh Grant, depois de um escandaloso caso de infidelidade em que o ator britânico foi preso em flagrante pela polícia em cena de sexo oral com uma prostituta nas ruas de Los Angeles.