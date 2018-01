Papa Francisco vira ator em filme para crianças

Beyond the Sun, filme de aventura para crianças, contou com a participação especial de um ator nada convencional. Durante seis minutos do longa, o papa Francisco aparece... como ele mesmo.

O filme foi exibido nesta quarta-feira, 20, na Cinemateca Vaticana. A presença do pontífice era esperada, mas, segundo fontes locais, ele não participou por causa do terremoto no México - hoje, 21, ele anunciou a doação de US$ 150 mil para as vítimas.

Escrito e dirigido por Graciela Rodríguez, que já trabalhou com Jorge Bergoglio quando ele era arcebispo de Buenos Aires, ele foi filmado na Patagônia argentina e no Vaticano e acompanha cinco meninos que saem em busca de Jesus num santuário remoto.