'Pantera Negra' permanece na liderança da bilheteria norte-americana pela 3ª semana seguida

LOS ANGELES - O fenômeno Pantera Negra, da Marvel, continuou a brilhar na terceira semana em cartaz nos cinemas dos Estados Unidos, onde se manteve líder com facilidade, mesmo com as estreias de Operação Red Sparrow e Desejo de Matar.

Conforme dados do portal especializado Box Office Mojo, Pantera Negra arrecadou só no último fim de semana US$ 65,7 milhões, totalizando US$ 501 milhões nos Estados Unidos e ficando como o 10º filme com maior sucesso de bilheteira da história no mercado americano. No mundo todo, o longa totalizou até agora US$ 897,7 milhões.

No segundo lugar ficou o thriller de espionagem Operação Red Sparrow, com Jennifer Lawrence, que no lançamento nas salas americanas faturou US$ 17 milhões.

A medalha de bronze foi para o longa de ação Desejo de Matar, com Bruce Willis, que também no seu primeiro fim de semana de exibição abocanhou US$ 13 milhões.

Em quarto lugar apareceu a comédia de ação, protagonizada por Jason Bateman e Rachel McAdams, A Noite do Jogo, que somou US$ 10,7 milhões.

Por último ficou a animação mesclada com live action Pedro Coelho, que faturou US$ 10 milhões no fim de semana. No Brasil, a adaptação do clássico conto da escritora Beatrix Potter está prevista para estrear em 22 de março. Já Desejo de Matar e A Noite do Jogo devem chegar aos cinemas brasileiros em maio.