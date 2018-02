'Pantera Negra' faz barulho ao estrear em países africanos

Durante a festa em que os atores e celebridades desfilaram com roupas impressionantes e gritos foram ouvidos no idioma xhosa, usado no filme que se passa no reino fictício de Wakanda, o sul-africano Kani disse ser orgulhoso de ver uma sociedade afrofuturista que celebra culturas tradicionais e que sonha com o que pode vir a ser o segundo continente mais populoso do mundo.

"Desta vez o sol está brilhando na África", disse ele. "Este filme saiu no momento preciso. Temos dificuldade em encontrar líderes que sejam exemplares e modelos a seguir ... Então, quando você vê 'Black Panther' como uma criança ele remova a máscara e faz você pensar: 'Oh, meu Deus, ele parece exatamente comigo. Ele é Africano e eu sou africano. Agora podemos admirar alguém que seja africano'. Danai Gurira, atriz que cresceu no Zimbábue, acrescentou: "Trazer esta fita para nosso país é incrível".

O filme estreou em países que possuem a melhor economia da África, onde uma crescente classe média abarrotou os cinemas IMAX. A estreia vibrante foi compartilhada nas redes sociais. "A cultura africana destacada no filme é tão rica que me faz sentir orgulhoso de ser preto. Eu absolutamente amo isso", disse Liz Muthoni depois de ver o filme em Nairobi, no Quênia. "Eu poderia vê-lo novamente e novamente".

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

'Black Panther' estreou há alguns dias na cidade de Kisumu, no oeste do Quênia, onde o pai de Nyong'o, Anyang, é governador. "Às vezes pensamos que temos duas opções na África", escreveu o pai do atriz este mês no jornal The Star. "Opção 1: mantemos as nossas tradições e culturas e ficamos para trás para sempre. Opção 2: Nos modernizamos e tornamos mais ocidentais e nos esquecemos das nossas tradições culturais que, de acordo com sua natureza - como acreditamos -, estão estagnadas no passado. A história do povo Wakanda nos diz o oposto".